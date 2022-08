IRPF 2022: saiba quando Receita vai liberar consulta ao 4º lote de restituição

- Publicidade -

Receita Federal espera liberar a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda até 24 de agosto. Cerca de 10 milhões de contribuintes ainda estão aguardando pelo dinheiro. Se você é um dos interessados, fique atento, pois o depósito de mais uma rodada de pagamento está marcado para cair em 31 de agosto.

Depois disso, a Receita terá que pagar só mais um lote de restituição para encerrar o calendário. Os pagamentos concluídos foram feitos nos dias 31 de maio, 30 de junho e 29 de julho. Dessa forma, só mais duas restituições ainda serão feitas.

4º lote de restituição

De acordo com dados divulgados pela órgão, 61% dos contribuintes serão restituídos neste ano. Esse é o resultado de um número recorde de declarantes. Segundo informações, cerca de 36,3 milhões de declarações foram enviadas.

O quarto lote de restituição ficará disponível em 31 de agosto. Após a conclusão deste pagamento, restará apenas mais um que está agendado para 30 de setembro. O contribuinte que ainda não recebeu o dinheiro de volta pode fazer uma consulta sobre a sua situação pelos canais oficiais da Receita Federal.

No site “Meu Imposto de Renda”, o contribuinte deve acessar a lista de serviços disponíveis. É só clicar na opção “Consultar a restituição”, pois lá estarão todas as informações necessárias sobre essa etapa do processo.

Realizar a consulta é muito simples, pois será preciso apenas informar o número do CPF e a data de nascimento, além do ano da declaração em questão. Já no portal e-CAC, o contribuinte consegue informações mais detalhadas.

Quer um exemplo? É possível verificar se há alguma pendência que impeça o pagamento da restituição. Essa é uma oportunidade de corrigir os erros para ficar em dia com o órgão.

Fonte: Edital Concursos Brasil