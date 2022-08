Irmãos Metralhas: polícia prende dois irmãos assaltantes que causavam pânico na fronteira

- Publicidade -

Dois irmãos foram presos pelo roubo de uma caminhonete, no fim de semana, em Nova Mamoré (RO), fronteira de Rondônia com a Bolívia. As prisões foram feitas pelo Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron) durante a Operação Hórus.

Segundo a polícia, os dois irmãos aterrorizaram os moradores da zona rural e na última sexta-feira (26 eles roubaram uma caminhonete modelo Triton e vários pertences de uma residência.

Durante o assalto na propriedade, os irmãos mantiveram as vítimas em cárcere privado por horas e fizeram ameaças graves.

Eles fugiram, mas no dia seguinte foram localizados quando já tentavam invadir outra propriedade. De acordo com o BPFron, o dono desta 2ª casa, ao chegar do trabalho, percebeu que haviam duas pessoas desconhecidas no seu imóvel. O morador ligou para o filho e a polícia também foi acionada.

A dupla foi presa e durante revista na propriedade foi encontrado uma bolsa com joias, aparelhos celulares, perfumes, dinheiro em espécie, espingarda calibre 22, revólver calibre 38, pistola de air-soft e diversas munições de calibre 22.

Os irmãos confessaram a participação da caminhonete no dia anterior, além de confessaram que mantiveram a família em cárcere privado. Os dois foram presos em flagrante e levados à Unisp de Nova Mamoré.

Fonte: G1