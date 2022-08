Irma descobre paradeiro de José Lucas quando vira o novo cramulhão após sumiço de Trindade

- Publicidade -

Trindade (Gabriel Sater) finalmente se despediu da trama de “Pantanal” para tenrar proteger a família. Com medo que o Cramulhão, entidade demoníaca que mora dentro de si, tente tomar conta de Irma (Camila Morgado) e seu filho ainda não nascido, o peão desapareceu da fazenda de José Leôncio e disse adeus à amada em um sonho.

Com a saída de Trindade do local, entretanto, o Cramulhão permanece na fazenda e começará a dar poderes sobrenaturais para Irma. Quando José Lucas (Irandhir Santos) desaparecer, será ela que dirá para a família que o peão está em um local seguro após ser baleado por Solano (Rafael Sieg).

Entenda

Solano foi contratado por Tenório (Murilo Benício) para exterminar a família de José Leôncio, mas acabou errando o tiro e não conseguiu matar José Lucas. Desfalecido, o peão será resgatado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que salvará a vida do neto. E

Enquanto José Leôncio se desespera com o sumiço do filho, Irma, já com poderes de prever o futuro, consegue enxergar que José Lucas está seguro e não corre risco de morrer. Quando o peão retorna para a casa do pai e conta sobre o Velho do Rio, Irma percebe que suas premonições estavam corretas.

Em seguida, a carioca irá conversar com José Lucas e confessar que está vendo e ouvindo coisas. Ela continuará com o dom de prever novas tragédias, e diz para Mariana (Selma Egrei) que já sabe que algo acontecerá em breve. Pouco depois, Roberto, filho de Tenório, será encontrado morto no rio.

Pantanal original

Na trama exibida originalmente pela “Manchete”, Trindade não explicou os motivos pelos quais abandonou a mulher e o filho, e o personagem ganhou uma conotação negativa. Na verdade, a decisão foi tomada pelo autor Benedito Ruy Barbosa após o ator Almir Sater receber uma proposta para ser protagonista em outra novela da emissora.

No roteiro original, Trindade ajudou Irma com o nascimento do filho, entregou a criança para José Lucas e desapareceu do Pantanal. Gabriel Sater, que interpreta Trindade no remake, ainda não confirmou se o peão voltará no fim da novela para que Irma tenha seu final feliz ao lado da família.

Fonte/ Portal Yahoo.com