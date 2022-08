Irmã de PM que morreu após acidente faz homenagem em rede social: ‘amor infinito’

- Publicidade -

A irmã do soldado da Polícia Militar e dentista Stefano Loriato, de 36 anos, que morreu nesse domingo (14), usou uma rede social para homenagear o militar nessa segunda-feira (15), e postou fotos com a família. Na postagem, Bel Albuquerque diz que o amor por ele é infinito.

“Nosso amor por você é infinito, lembraremos sempre do seu sorriso farto, da sua energia contagiante. Amamos você de forma incondicional. Agora, você nos deixa desse jeito sem nem mesmo nos dá a chance de se preparar para a sua ausência. Espero que esteja nos braços do pai eterno, preparando a nossa chegada. Vai em paz!” escreveu.

O acidente que vitimou o militar ocorreu na quarta-feira (10), após ele perder o controle da motocicleta e bater na mureta de uma casa, na Estrada das Placas, em Rio Branco. Ele tinha saído de uma comemoração com amigos quando se acidentou. Antes da batida, havia postado em uma rede social em uma mesa com algumas garrafas de cerveja.

Após quatro dias internado, ele morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, na tarde de domingo (14). Enterro dele foi na tarde dessa segunda (15).

A PM informou que foi fechado o protocolo de morte cerebral e o óbito ocorreu na tarde de domingo. Em nota, o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, lamentou a morte do policial e prestou condolências à família.

“A Sejusp lamenta e se solidariza pelo falecimento do soldado PM Stefano Sebastiam Moreira Loriato, ocorrido neste domingo, 14. O militar, que faleceu em decorrência de um grave acidente de trânsito, no último dia 10, era filho do coronel da reserva remunerada Constantino Loriato. Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo de todos os enlutados. São os sinceros votos de todos da Sejusp.

Acidente

A hora exata da batida que aparece no vídeo é 4h57 de quarta. As imagens mostram que Loriato perde o controle da moto, sobe na calçada e bate na mureta. Com o impacto, peças e pedaços da motocicleta se espalham pela rua.

Não há movimentação de outros veículos na estrada. A batida foi atendida pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans). Conforme a polícia, o militar estava sozinho de moto quando se acidentou.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram para o local e prestaram assistência ao militar.

Postagem antes de batida

Horas antes do acidente, ainda na noite de terça (9), o PM fez uma postagem em uma rede social em uma mesa com algumas garrafas de cerveja e com algumas pessoas.

Militar postou em uma mesa com garrafas de cerveja horas antes do acidente — Foto: Reprodução

O g1 apurou que Loriato estava em uma comemoração com colegas de farda quando fez a postagem. O acidente ocorreu quando ele retornava para casa após a celebração. Além de militar, Loriato é cirurgião dentista e entrou na PM no último concurso de 2017.

Ele terminou o curso de formação de soldado da PM-AC em julho, quando o governo formou 93 novos soldados e condecorou algumas autoridades civis e militares. A solenidade foi no pátio do Comando Geral (QCG) da corporação.

Fonte: G1AC