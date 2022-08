iPhone 14: devo esperar o lançamento ou comprar um aparelho agora?

- Publicidade -

iPhone 14 está chegando e já conta com vários spoilers divulgados na internet, principalmente sobre o design do modelo. Algumas informações revelaram detalhes sobre a nova bateria do celular da Apple. Os usuários e consumidores começaram a especular vários outros detalhes e uma dúvida surgiu na cabeça dos consumidores: vale a pena comprar um iPhone agora ou é melhor esperar o lançamento?

Vale a pena comprar agora ou devo esperar o iPhone 14

Na prática, o iPhone 14 ainda foi lançado, mas ele deve chegar ao mercado a partir dos próximos meses. Se você está a fim de comprar um aparelho da Apple, mas não sabe se vale a pena esperar ou não, confira o que pode ser feito.

De modo geral, vale mais a pena esperar o lançamento do novo modelo, já que os valores não são tão diferentes entre eles. No entanto, se há uma grande pressa em comprar, a versão 13 não vai te decepcionar e também sairá por um preço ligeiramente menor.

O que já se sabe sobre as novidades do iPhone 14?

O usuário ShrimpApplePro, do Baidu, revelou que a capacidade da bateria poderia ser bem semelhante entre todos os modelos do novo iPhone 14. O que mais chamou a atenção foi que nos últimos lançamentos a Apple aprimorou a capacidade da carga de energia, mas agora isso mudou. Ao que tudo indica, o novo aparelho terá uma bateria mais “fraca” do que se esperava.

Confira abaixo quais são as capacidades de cada bateria por modelo:

iPhone 14 – 3.279 mAh (iPhone 13 – 3.227 mAh);

iPhone 14 Max – 4325 mAh (N/A);

iPhone 14 Pro – 3.200 mAh (iPhone 13 Pro – 3.095 mAh);

iPhone 14 Pro Max – 4.323 mAh (iPhone 3 Pro Max – 4.352 mAh).

Como visto, caso esses números estejam corretos, o iPhone Max pode ter uma bateria mais potente que a do topo de linha iPhone 14 Pro Max. Contudo, a capacidade de memória RAM e de outros componentes pode suprir a falta de impacto da bateria, por exemplo.