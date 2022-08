Investigadores da Delegacia de Homicídios prendem três envolvidos em execução de jovem

- Publicidade -

Três envolvidos na execução do jovem Gênesis Matheus Pereira da Silva de 23 anos, foram presos por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação policial durou cerca de 48 horas. Neste período foram cumpridos os mandados de prisão temporária de Enandes Silva Freitas, o Cheira, Edson Junior da Silva Leite e Luiz Fernando de Paiva Souza.

O trio é apontado em uma investigação da DHPP como responsável pela morte de Gênisis Mathues. O crime aconteceu no dia três de julho deste ano, na rua Pedro Vaz de Caminha, no Carandá, região da Bahia Velha.

De acordo com o inquérito policial, a vítima tinha saído na companhia dos acusados, quando teve a sentença de morte decretada pelo “tribunal do crime”. “Os envolvidos no crime suspeitaram que a vítima estaria repassando informações para um irmão, que integrava outra facção”, disse o delegado Leonardo Ribeiro.

Gênesis Matheus foi baleado pelos criminosos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no pronto socorro de Rio Branco, no dia seguinte após sofrer a tentativa de homicídio.

Fonte: AcreNews