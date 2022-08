Internada, Susana Vieira trata sequelas da Covid no pulmão

- Publicidade -

Susana Vieira, de 79 anos, está internada no CTI de um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar de sequelas da Covid-19 no pulmão. A atriz, que testou positivo para a doença no dia 12 de julho, está recebendo medicação intravenosa. Apesar disso, Susana passa bem e tranquilizou os fãs.

“Estou bem. A Covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa”, declarou a artista.

Em 2015, Susana Vieira foi diagnosticada com um tipo de leucemia. Em maio deste ano, ela relembrou o diagnóstico. “Nunca tive medo, mas eu não sou medrosa mesmo. Só perguntei assim: ‘Eu vou morrer quando? Eu vou ficar careca? Foram as duas perguntas que fiz”, contou em entrevista à Julia Pinheiro.

A doença já está controlada, e não fez Susana deixar de trabalhar. A veterana ressaltou que ainda quer atuar por muito tempo: “Nunca quis deixar de trabalhar, nunca quis me aposentar. O brasileiro tem uma mania de querer se aposentar com 60 anos. Eu, hoje, estou com 79 anos, então o que teria feito? Ficado em casa? Adoro fazer televisão”.

Fonte/ Portal Extra