Instituto Médico Legal libera corpo de crianças assassinadas pela mãe

- Publicidade -

Os corpos das duas crianças, de 3 e 10 anos, que teriam sido mortas pela mãe em Guarapuava, no Paraná, foram liberados do Instituto Médico Legal neste domingo (28), e levado para Itajaí, em Santa Catarina, onde vive a família.

Não haverá velório e o sepultamento deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (29), no Cemitério Municipal de Itajaí.

A mãe, de 31 anos, foi presa em casa neste sábado (27), em Guarapuava. Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Hass, a mulher confessou o crime.

Em depoimento, a mãe relatou que matou os filhos há cerca de 15 dias, tendo asfixiado o menino de três anos usando um travesseiro. Para a menina, a mãe teria dado um calmante e após ela dormir, teria a enforcado com um cordão.

“Ela disse ter entrado numa espécie de surto há cerca de 15 dias. Colocou a data de 13 de agosto como data inicial dos fatos e que teria acabado matando os filhos por asfixia ou enforcamento. Vamos esperar o laudo policial para ver se confirma. Ela falou que havia tentado se matar por várias vezes“, disse em entrevista ao canal de televisão RPC.

A polícia confirmou que irá realizar uma perícia no apartamento da mulher. A corporação também aguarda laudos do Instituto Médico Legal (IML) das crianças e da própria suspeita para analisar as supostas autolesões.

“Ela citou que estava deveras cansada, não aguentava mais cuidar das crianças. O pai da menina já é falecido, e disse que pai do mais novinho não acompanhava a criação“, comentou a delegada.

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. Ela também deve responder por homicídio.

Fonte: Yahoo!