Instituto Áquila e Prefeitura de Rio Branco fazem balanço da gestão de agosto

A Prefeitura de Rio Branco e o Instituto Áquila se reúnem mensalmente para apresentar os principais resultados do mês em vigor. O balanço trata de ganhos financeiros, compromissos de gestão, assim como pendências e formação de servidores.

Fabrício Righetti, gerente do projeto Cidades Excelentes e consultor sócio do Instituto, explica como o trabalho é desenvolvido.

“Tem a frente de compromisso de gestão, que são as metas pactuadas com o prefeito, metas para poder fazer o atendimento à população e como está o andamento desses projetos. Nós temos a eficiência financeira, que é tanto no incremento de receita, como redução de despesas. A gente demonstra quais são os resultados.”

O Instituto norteia o planejamento da gestão, assim como auxilia na avaliação de prazos. Segundo Righetti, um dos maiores avanços neste período foi a formação de servidores da prefeitura, para melhor desempenho da administração.

“Tivemos um avanço muito grande do último período. Nós chegamos a formar 460 servidores nesse último módulo que tivemos na semana passada. Apresentamos a teoria de como identificar um problema, como que ele pode fazer dentro da sua secretaria melhorias estruturais e, depois, fazer os planos de ações e acompanhar com indicadores”.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a assessoria tem sido de extrema relevância.

“Realmente, enquanto secretaria, estamos explorando essa assessoria, e temos vários planos, vários projetos que não foram ainda concluídos, porém, os que foram concluídos já são um grande avanço para nós”, afirma.