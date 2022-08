Instituições de Ensino não conseguem aprovar 30% dos seus alunos no Exame da OAB

- Publicidade -

Em comemoração ao dia do advogado, a repostagem preparou um texto voltado para os formandos e profissionais da área. E para começar esse dia especial, a minha conversa é com aqueles estudantes que desejam ingressar no curso superior, principalmente aqueles que sonham com a graduação em Direito.

Hoje a procura pelo curso de direito não se restringe somente àqueles estudantes do ensino médio que desejam ingressar na universidade, mas também daquelas pessoas que já possuem uma formação acadêmica e que desejam concluir a graduação em direito.

Desde quando ingressei na faculdade de direito, as pessoas me perguntam sobre a qualidade do ensino que é oferecido pelas universidades, principalmente faculdades particulares. Eu sempre fiquei muito atento quanto ao comprimento das normas de educação por estas instituições de ensino superior. Me lembro muito bem que até mesmo os pais dos meus coleguinhas de colégio me ligaram para perguntar se a escolha por uma determinada instituição A ou B valeria a pena para o sucesso na formação daquele estudante.

Nós precisamos ficar atentos sobre a qualidade oferecida pelas instituições de ensino, tanto públicas como privadas. Portanto, meu amigo, fique atento, porque a partir de agora eu vou sintetizar algumas diretrizes básicas que o estudante deve observar antes de ingressar numa universidade.

Primeiramente, as instituições de ensino estão diferenciadas principalmente pelo que oferecem aos seus acadêmicos, por exemplo. Quando uma instituição de ensino for considerada Faculdade, ela sempre estará num nível menor do que o Centro Universitário e, consequentemente, da Universidade.

O Centro Universitário é uma instituição de ensino intermediária, enquanto que a Universidade já alcançou o patamar maior na excelência do ensino oferecido à comunidade.

A verdade é que essa regra nos permite identificar previamente onde realmente estamos nos colocando. Por isso, quando uma instituição de ensino ainda é considerada Faculdade, essa denominação já concede ao candidato a informação de que esta instituição ainda precisa percorrer um longo trajeto para alcançar a excelência no ensino.

Importante que se diga que as normas que medem a qualidade do ensino ainda são muito frágeis. Elas ainda permitem que instituições de ensino superior sejam consideradas Centros Universitários e Universidades, mesmo com um nível acadêmico e de estrutura muito inferiores ao que realmente deveriam oferecer.

No Brasil existem instituições de ensino que nem poderiam ser consideradas Faculdades, mas que estão em plena atuação e conferindo diplomas aos seus estudantes.

O pior é que geralmente há um investimento altíssimo por parte do estudante, seja na compra de materiais, como também no pagamento de mensalidades.

O estudante somente vai conseguir aferir esse investimento quando se formar e, por exemplo, precisar passar num concurso público ou nos exames.

Hoje a maioria dos graduados nos cursos de direito do país tem dificuldades em ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em 2020, a Universidade de São Paulo – USP, avaliou 790 instituições de ensino superior que possuem graduação em direito. De todos os estudantes formados por estas instituições de ensino, nem 30% (trinta por cento) conseguem alcançar a aprovação no exame da OAB.

Na minha opinião essa culpa que se restringe somente ao empenho dos estudantes, mas esse fatídico percentual também se deve a má qualidade do serviço prestado por estas instituições de ensino superior.

Por isso, meu amigo, o candidato a uma vaga no curso superior, especialmente na graduação em direito, precisa pesquisar antecipadamente sobre a estrutura da instituição de ensino que pretende ingressar, sobre qualidade das aulas ministradas e, principalmente, sobre a organização administrativa dessa instituição.

Uma instituição de ensino organizada administrativamente tem mais chance de oferecer melhores condições de ensino aos seus alunos.

O candidato não pode se deixar levar pela propaganda. Hoje as instituições utilizam artistas e professores renomados para fazer suas propagandas e participar de suas palestras.

No entanto, boa parte desses artistas nem concluíram a faculdade e os palestrantes atuam apenas de forma pontual. Eles geralmente não fazem parte do corpo docente da instituição à qual estão promovendo, como também não fazem parte do dia-dia da sala de aula.

Uma dica importante é conversar com pessoas que vocês conhecem e que já estudam nessas instituições de ensino. Que sejam pessoas de sua confiança. Elas sim, já possuem a vivência e sabem os gargalos sofridos durante a graduação.

Por incrível que pareça, existem instituições de ensino que não conseguem nem atender o aluno como eles realmente merecem.

Não importa se o ensino é gratuito ou pago, mas sempre haverá um investimento financeiro, seja por parte do próprio estudante ou da sua família.

O 11 de agosto é um dia de festa para a advocacia. Mas que esse espírito de festa esteja presente em todos os dias do ano, seja no trato e na sinceridade entre os colegas, como também durante as audiências, sessões de Tribunais e nas delegacias.

Fonte/ A Gazeta do Acre