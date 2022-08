INSS: Passo a passo para solicitar auxílio-doença sem precisar ser submetido à perícia presencial

Entretanto, essa condição só pode ocorrer de acordo com alguns requisitos específicos. Quer entender como funciona a solicitação? Então continue nos acompanhando para não perder os detalhes!

Condições para solicitar o auxílio-doença sem perícia presencial

Inicialmente, para poder solicitar essa modalidade do benefício sem a necessidade de perícia, o cidadão deve cadastrar todos os seus atestados e laudos médicos no aplicativo Meu INSS (Android: https://bityli.com/RXNFG ou iOS: https://bityli.com/xnBqul). Além disso, uma das condições para tornar eletiva a solicitação é que o afastamento do trabalhador não tenha ocorrido devido a um acidente de trabalho, além de ter um prazo máximo de 90 dias.

A medida vale desde o dia 27 do mês passado, tanto para novos pedidos quanto para aqueles que já tiveram as perícias agendadas. Neste último caso, a emissão do laudo ou atestado não pode ultrapassar 30 dias da data de solicitação da análise documental.

Confira como solicitar o benefício sem necessidade de perícia

Primeiramente, o cidadão deve acessar o aplicativo Meu INSS ou o site (https://meu.inss.gov.br/#/login);

Em seguida, deve clicar em “Agendar perícia” e, depois, em “Perícia inicial”;

Com a documentação de acordo com o que for exigido, o próximo passo é clicar em “Sim” e depois em “Continuar”;

Depois, o solicitante deve informar se o motivo do requerimento tem a ver com acidente de trabalho ou não (caso tenha, a perícia torna-se obrigatória);

Após isso, o segurado deve fornecer suas informações básicas de contato e identificação, além de responder a uma série de perguntas sobre os documentos médicos que anexou;

Ainda na mesma tela, é necessário anexar os documentos clicando nos campos corretos no fim da página, que devem estar salvos no celular ou no computador;

Posteriormente, deve-se informar o CEP de uma unidade do INSS mais próxima da residência do solicitante e clicar em “Avançar”;

No próximo passo, o beneficiário deve escolher o local onde deseja receber o pagamento e finalizar a solicitação.

Por fim, caso o INSS não cocneda o benefício devido ao não atendimento de algum requisito estabelecido previamente, o segurado poderá agendar uma pecícia médica presencial.

