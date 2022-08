Inquérito sobre assassinato de Leandro Lo passa a ter sigilo de Justiça

- Publicidade -

O inquérito de número 1517818-172022.8.26.0228, que investiga o assassinato do lutador de jiu jitsu Leandro Lo, enterrado na segunda-feira, 08 de agosto, em SP, entrou em sigilo de Justiça.

Assim, o acesso ao dados do caso estão restritos ao Ministério Público, ao delegado de polícia responsável pelo caso, na 16 DP e às partes.

O sigilo ou segredo de justiça é utilizado na fase investigatória do processo penal devido à necessidade de preservação de provas e com intuito de não prejudicar as investigações.

O Tribunal de Justiça de São Paulo explicou via nota que “nessa fase de investigações os autos tramitam em segredo de justiça para não atrapalhar as diligências da autoridade policial”.

Após questionamento do Extra sobre quem havia requerido a restrição ao inquérito policial, o TJ respondeu via nota que “a autoridade poderá determinar o sigilo do inquérito quando tal providência se fizer necessária à elucidação dos fatos ou quando for de interesse da sociedade, conforme dispõe o art. 20 do CPP”.

A nota diz ainda que: “com o objetivo de garantir a efetividade da medida cautelar de prisão temporária, como é o caso do inquérito policial em questão, o próprio sistema insere o sigilo externo, assim, nessa fase, os autos são acessíveis somente ao juízo, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, até a sua revogação”.

Procurado, o advogado que representou a família de Lo neste início do inquérito, disse que ainda não foi oficializado como o representante legal. E que aguarda esta confirmação para continuar à frente do caso e ter acesso aos autos.

O tenente da Polícia Militar Henrique Otavio Oliveira, suspeito de ter feito o disparo, se entregou na noite de domingo, passou por audiência de custódia e segue preso no Presídio Romão Gomes, da PM, na zona norte.

Ele foi indiciado sob suspeita de homicídio qualificado por motivo fútil, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Amigos e familiares acreditam que Velozo, que é faixa roxa de jiu jitsu, já conhecia Leandro e o provocou em show propositalmente.