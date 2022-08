Inflação: Litro de leite no Acre está 21% mais caro que o litro da gasolina

- Publicidade -

Em 2022, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), o preço do litro do leite, no Brasil, subiu mais de 25% no varejo, acumulando alta de quase 80%. O percentual fez com que o produto ficasse até 21% mais caro que o litro da gasolina, no Acre.

Na capital acreana, atualmente, o preço médio do litro de leite UHT (em caixinha) varia de R$ 7 a R$ 8, sendo o item da cesta básica que mais teve reajuste nos últimos três meses.

A elevação no preço fez com que a alimento ficasse escasso na mesa da maioria dos brasileiros, principalmente dos que vivem com menos de um salário mínimo.

Por outro lado, o que falta para alguns, compensa para outros. Como no caso do combustível, que teve seu valor reduzido em até R$ 2 nos postos de Rio Branco, sendo comercializado por até R$ 5,49 (litro da gasolina).

