INDIGNO: Filho mandou quadrilha roubar R$ 400 e atirar na própria mãe

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Patrimônio) de Cacoal (RO) deflagrou na manhã desta quinta-feira(11) mais uma operação em combate aos crimes contra o patrimônio.

A ação policial ocorre em combate a um crime bárbaro de latrocínio tentado ocorrido em junho deste ano, no distrito de Cinturão Verde, zona rural de Cacoal.

No dia do crime, a vítima (uma senhora idosa) e seu neto estavam em sua propriedade rural, quando foram surpreendidos pela ação de dois criminosos que chegaram armados.

Os ladrões procuravam R$ 400 mil que a vítima tinha recebido de uma ação. Eles arrombaram um cofre, mas como não encontraram nada, levaram R$ 1.200,00, joias e 2 aparelhos celulares.

O inquérito policial está sendo presidido pelo delegado Frankie Lopes de Souza. A Polícia Civil identificou todos os cinco envolvidos na ação criminosa.

Segundo as investigações, o crime foi arquitetado pelo filho da vítima, que contratou os demais criminosos.

Nesta manhã, os agentes da especializada com apoio do Departamento de Polícia do Interior cumpriram cinco mandados de buscas e apreensões, quatro mandados de prisão temporária e um mandado de internação provisória(menor).

A ação policial resultou na prisão de três pessoas: um menor e dois maiores, dentre eles o filho da vítima.

A operação continua em andamento para prender mais dois envolvidos na ação criminosa.

O nome da operação “Indigno” faz referência a ambição de um dos autores, não merecendo o afeto materno, traindo o amor de mãe na busca sem limites pelo dinheiro.

O delegado Paulo Kakionis, diretor do Departamento de Polícia do Interior parabenizou a equipe. “Hoje a Polícia Civil tira do convívio social estes malfeitores, dando a resposta para sociedade. Nos orgulhamos da exitosa ação realizada pelos policiais civis do interior, eles estão de parabéns!”