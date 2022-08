INDICA CERTO: Site abre cadastro para que profissionais de diversas áreas tenham visibilidade e consigam adentrar no mercado de trabalho

- Publicidade -

É comum as pessoas precisarem do serviço de um profissional em uma determinada área e não ter a quem recorrer, muitas vezes a única solução é buscar indicação de um amigo, parente, ou conhecido, mas nem sempre dar certo.

Pensando nisso, a empreendedora Letícia Queiroz, desenvolveu o site www.indicacerto.com.br que visa reunir profissionais de diversas áreas como pedreiros, eletricistas, carpinteiros, pintores, arquitetos, engenheiros, professores, entre outros, para facilitar a procura de quem deseja contratá-los. Vale destacar que neste primeiro momento, a plataforma está disponível apenas para a capital, Rio Branco.

Além disso, profissionais podem acessar o link https://indicacerto.com.br e se cadastrar de forma gratuita no referido site, tendo com isso mais facilidade de ingressar no mercado de trabalho ou arrumar os chamados “bicos” para conseguir uma renda extra.

“A nossa ideia é conectar os profissionais que estão precisando de um trabalho, e de uma renda extra, com as pessoas que precisam dos seus serviços e muitas vezes não sabem onde encontrar. No indica certo as pessoais terão uma gama de profissionais a disposição, fazendo com que seja bom tanto para o contratado, quanto para o contratante”, disse.