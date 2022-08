Indenização: Jogador Renan irá sustentar filhas de homem que ele matou atropelado

No acordo, Renan terá que arcar com danos morais e materiais, além de uma pensão. Este tipo de indenização é estipulada após levar em conta as despesas dos dependentes da vítima. O valor pago pelo zagueiro será destinado para a criação das duas filhas do motociclista, que também deixou a esposa.

“Neste momento, foi muito bom. Você conseguir uma indenização ampla, completa, em 30 dias do ocorrido, é bom. Foi um valor substancial. É uma reparação boa para a família da vítima, para ter um conforto, uma qualidade de vida melhor. Era o objetivo”, pontuou Rogério Filócomo, promotor do caso.

A esposa do motociclista já havia recebido R$ 242,2 mil, pagos para a fiança do jogador. Este montante integra o acordo que permite com que ele jogue fora do país.

Com dificuldades para assinar com novos times no país, na semana passada, o jogador foi autorizado pela Justiça a deixar o Brasil para retomar a sua carreira no futebol, contando que Renan esteja presente em todos os atos do processo.

Relembre o caso

No dia 22 de julho, Renan atropelou Eliezer Pena, que acabou não resistindo aos ferimentos. O acidente ocorreu na na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

Desde então, o zagueiro responde em liberdade por homicídio culposo, com os agravantes de dirigir sob influência de álcool e não ser habilitado para dirigir. Caso seja condenado, a pena para ele pode chegar a dez anos.

Após o acidente, Renan chegou a ficar preso por um dia, porém foi solto após o pagamento da fiança avaliada em R$ 242 mil, correspondente a cerca de três meses de salário do jogador e 200 salários mínimos. Os advogados de Renan informaram que o atleta está a disposição das autoridades e prestará auxilio a família do motociclista.

