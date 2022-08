Incêndio de grande porte atinge área próxima a estação ecológica

A queimada atingiu resíduos de palha e o milharal de uma plantação. A vegetação estava muito seca, ventava muito e, por isso, as chamas estavam altas e se propagava rapidamente em direção à área da reserva ambiental. A coluna de fumaça produzida podia ser vista a quilômetros do local e preocupou a população da região.

As equipes realizaram o combate e controle do incêndio protegendo as instalações da fazenda e evitando que o incêndio chegasse a área da estação. As características do incêndio não permitiam o combate direto às chamas, sendo necessário o combate indireto e a prevenção na área preservada das chamas. Foram aproximadamente sete horas de operação.