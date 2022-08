Incêndio atinge região de mata próximo ao INTO

- Publicidade -

A região de mata próximo ao Into (Instituto Nacional De Traumatologia e Ortopedia), localizado na Alameda Magnólia, Chácara Ipê, pegou fogo na noite desta terça-feira (30).

O incêndio deu início por volta das 19h, momento que o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, que já estavam bastante altas.

A equipe, ao chegar no local, conseguiu controlar o incêndio rapidamente. Apesar do susto, as chamas não atingiram residências e nem os hospitais próximos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, incêndios naquela região são comuns nesta época do ano, devido as altas temperaturas e o clima seco.

Veja o vídeo: