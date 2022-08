Imprudência: Motoqueiro atropela criança em saída de escola e foge

- Publicidade -

O estudante Arthur Jaimesson Amorim, de 6 anos, foi atropelado por uma motocicleta, na rua Sena Madureira, bairro Vila Betel. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (29), em Rio Branco/AC.

Segundo informações de populares, a criança é aluno da escola Fundação Bradesco, e estaria atravessando na faixa de pedestres, quando o motociclista avançou o sinal e atropelou o estudante em cima da faixa.

Após a ação, o condutor da moto fugiu do local, sem prestar socorro a vítima. Motoristas que passavam no momento do acidente, iniciaram uma perseguição ao motoqueiro, mas não conseguiram capturá-lo.

Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, e enviou a viatura (07) de suporte básica para atender a criança. Após os atendimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Conforme os paramédicos, a criança deu entrada com várias escoriações pelo corpo, uma deformidade no joelho direito e no pé esquerdo, além de um corte na testa.