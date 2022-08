Imprudência: Motociclista é arrastado por 10 metros em acidente de trânsito no Acre

- Publicidade -

Um acidente de trânsito foi registrado no município de Acrelândia, na noite desde sábado (20), na rua principal, na região central.

Era por volta das 18:45h, quando o condutor da motocicleta Gustavo Lima Oliveira, de 18 anos, estava retornando para sua residência, quando ao se aproximar de uma rotatória, foi surpreendido por uma caminhonete que avançou a preferencial e saiu arrastando a motocicleta por cerca 10 metros. Após a ação, o motorista do veículo fugiu do local, sem prestar socorro a vítima.

Populares que presenciaram o acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que enviou uma ambulância (11) para prestar os atendimentos iniciais no jovem, ainda no local do acidente. Em seguida, Gustavo foi encaminhado ao Hospital do município.

Ao passar por uma avaliação médica, os profissionais que o atenderam, optaram por transferir Gustavo Lima para o Pronto Socorro de Rio Branco. Ao dar entrada no PS, o jovem estava em estado de saúde estável, somente com uma fratura no fêmur direito e várias escoriações pelo corpo.