Imprensa russa afirma que filha de “guru de Putin” morreu em explosão

Uma grande explosão aconteceu na cidade de Moscou, na Rússia, neste sábado (20/08) e deixou uma vítima fatal. Apesar de não ter dados oficiais quanto à identidade da mulher que estava no veículo, a imprensa russa divulgou que se trata da filósofa Daria Dugina, filha do guru de Vladimir Putin.

Daria é filha do pensador e professor Alexander Dugin, tido como um dos “principais mentores ideológicos” do Kremlin. A explosão envolvendo o carro aconteceu por volta das 21h15 (horário local) e, de acordo com testemunhas, o veículo colidiu com uma cerca após ter explodido.

Ainda que nenhuma autoridade oficial tenha divulgado a identidade da vítima, as suspeitas são de que tenha sido Daria Dugina. Isso porque, de acordo com testemunhos, Alexander Dugin apareceu no local instantes depois do acidente e ficou extremamente abalado com a cena.

Veja o vídeo publicado pela Conflict News, no Twitter:

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

BREAKING: Reports the daughter of Aleksandr Dugin, Darya Dugina was killed in a car bombing tonight in Moscow. Unclear if this was an assassination attempt targeting her father, who has been described as "Putin's Brain". — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

Os serviços de emergência que fizeram atendimento ao chamado revelaram que o corpo da mulher ficou irreconhecível devido à proporção do acidente. Ainda não se sabe o que pode ter causado a explosão, mas relatórios preliminares indicam que um dispositivo caseiro pode ter sido a causa.

Daria Platonova Dugina, se formou em História da Filosofia na Universidade de Moscou e é comentadora política.

Alexander Dugin

Filósofo, Dugin é tido como o “cérebro de Putin“. Conhecido por seus pensamentos e opiniões radicais, Alexander possui uma ideia fixa sobre uma eterna guerra civilizacional entre a Rússia e o Ocidente, bem como sobre a necessidade de construção de um império eurasiático, que começaria com a reconquista da Ucrânia.

Acredita-se ainda que ele foi a pessoa por trás da anexação da Crimeia por Putin em 2014. Anos atrás, ele também argumentou que a intervenção militar no leste da Ucrânia — que ele chama de Nova Rússia — era necessária para salvar a autoridade moral da Rússia.

Embora Dugin tenha servido como conselheiro de vários políticos, ele nunca teve o apoio oficial do Kremlin. Também não há provas de que ele possua alguma relação direta com Putin, apesar disso, é inegável que os dois homens compartilham pensamentos semelhantes.