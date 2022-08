IMAGEM FORTE: lutador fica com nariz torto ao levar joelhada

- Publicidade -

Se você assiste a lutas de MMA com regularidade, certamente já viu muitos atletas com narizes quebrados após a luta. Alguns casos notáveis foram Maurício Shogun na revanche contra Dan Henderson e Derek Anderson em luta contra Michael Page. Mas o lutador americano Blake Perry talvez tenha sofrido o nariz mais torto de todos eles numa luta realizada no último domingo, em Stockton (EUA).

Perry fazia sua segunda luta profissional de MMA e enfrentou Marcel McCain no peso-meio-médio no evento A1 Combat 4, promovido pelo lutador e empresário Urijah Faber. Durante o primeiro round, McCain fechou um thai clinch (posição típica do muay thai, no qual um lutador trava o pescoço do adversário com as duas mãos) e acertou uma dura joelhada na cabeça de Perry. Seu nariz quebrou no mesmo instante.

O americano seguiu na luta até o final do round. No intervalo, a transmissão do evento focou no rosto de Perry e mostrou quanto o nariz estava torto. Cuidado: a imagem abaixo é forte.

Confira o golpe que resultou na fratura do nariz: