IFAC recebe a etapa estadual da Olimpíadas Brasileira de Robótica

Nessa terça feira dia 30 de agosto, foi disputada a olimpíada de robótica 2022 no ginásio poliesportivo, da ( IFAC ) Instituto Federal do Acre. O evento teve início às 9 horas da manhã e terminou por volta das 7 horas da noite.

Ao todo foram 11 equipes participantes, que vieram de diversos municípios do estado do Acre, a competição teve três modalidades de disputa, com diferentes graus de dificuldade. As equipes que fizessem a melhor programação do robô, para o comprimento dos circuitos, somavam mais pontos.

A fase estadual da competição, da acesso a fase nacional da olimpíada brasileira de robótica, quem se classificou para etapa nacional foi a Aquiri Robótis, que ficou em primeiro lugar na soma final dos pontos.

A equipe classificada é formada por alunos da própria ( IFAC ) a etapa nacional da competição acontecerá, em outubro de 2022 o dia ainda não foi divulgado.

Otávio Damasceno