Ifac continua com vagas abertas e matrículas gratuitas para curso sobre recursos pesqueiros

- Publicidade -

O Campus Rio Branco Avançado Baixada do Sol do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC continua com vagas abertas para o curso Técnico Subsequente em Recursos Pesqueiros. A matrícula é gratuita e está sendo realizada conforme ordem de chegada dos candidatos. Os cursos disponíveis integram o Processo Seletivo 2022/2 do Instituto Federal do Acre.

O curso é ofertado no período matutino, e têm duração de até 1 ano e 6 meses.

Edital: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/612/

Para se matricular, o candidato deve comparecer entre 08h às 12h e 14h às 17h, no campus Baixada do Sol, localizado na rua Rio Grande do Sul, n. 2610, Bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, e apresentar cópia e originais dos documentos:

Carteira de Identidade ou Identidade Militar expedida pelas Forças Armadas;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Técnico de Nível Médio;

Foto 3×4;

Para saber mais informações sobre as vagas ainda disponíveis, os candidatos podem enviar e-mail para [email protected] e [email protected], ou de forma presencial, no setor de Registro Escolar do Campus Rio Branco Baixada do Sol.

Ascom