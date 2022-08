Ieptec oferta vagas de Supervisor de Curso para Cruzeiro do Sul e Tarauacá

- Publicidade -

São muitas as oportunidades de trabalho ofertadas para a população dos 22 municípios acreanos nos últimos meses. Isso se deve às aberturas de vários processos seletivos pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, para contratação de profissionais que pretendem atuar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Nesta terça-feira, 23, foi lançado edital no Diário Oficial do Acre (DOE) com duas vagas para bolsistas no cargo de Supervisor de Curso, para Cruzeiro do Sul e Tarauacá, sendo uma vaga por município.

Os profissionais contratados vão trabalhar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos, e receberão uma bolsa no valor mensal de R$ 3.000,00.

As inscrições ocorrem de forma presencial. Em Cruzeiro do Sul está acontecendo na sede do Ceflora, na Rua Paraná, 865, Bairro 25 de Agosto, das 8h às 13h30min, e em Tarauacá no Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica (Nept) da cidade, na Rua João Pessoa, S/N, Bairro Ipepaconha, no mesmo horário.

Os candidatos à vaga de Cruzeiro do Sul devem ter Graduação em Ciências Contábeis, com experiência comprovada de, no mínimo, 12 meses em atividades administrativas/pedagógicas na área da EPT. Já para Tarauacá é necessário ser graduado em Ciências Contábeis ou Administração, ou ainda em Economia.

Para participar é preciso apresentar, em envelope único, ficha de inscrição, currículo e cópias dos documentos comprobatórios e de identificação pessoal (vide listas no edital).

A seleção será por análise curricular/documental e entrevista, e as inscrições acontecerão de 23 a 29 de agosto. Mais informações em ead.ieptec.ac.gov.br.

Fonte: AcreNews