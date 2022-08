Idoso morre e dois homens ficam feridos após serem alvejados

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 15h para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os agentes encontraram José Venâncio e o homem, de 32 anos, dentro de uma caminhonete.

A terceira vítima estava do lado de fora do veículo. Testemunhas relataram aos policiais que viram um carro passando pelo local e, em seguida, ouviram disparos de arma de fogo.

Conforme a PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas relatou que a ambulância estava com problemas mecânicos. A Polícia Civil também esteve no local.