Idoso flagrado com arma de fogo pela segunda vez é liberado novamente em audiência de custódia

- Publicidade -

Railton Pereira dos Santos estava em via pública quando foi abordado pela Polícia Militar. Durante a revista os PMs encontraram uma arma de fogo artesanal, adaptada para calibre 22 e munições.

A ação dos policiais ocorreu na noite de sábado, 6, no bairro Estação Experimental, mas na manhã seguinte Railton Pereira foi liberado durante audiência de custódia no Fórum Criminal.

Foi a segunda vez, em oito dias, que o idoso foi preso com arma de fogo em via pública e logo depois liberado pela Justiça do Acre. O primeiro flagrante ocorreu no último dia 30.

AcreNews