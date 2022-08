Idoso é preso após estuprar menina de 9 anos e a chamar de ‘sua mulherzinha’

- Publicidade -

Nesta terça-feira (2), idoso de 63 anos foi preso por estupro de vulnerável em uma cidade no interior de Mato Grosso do Sul, após a própria vítima, uma menina de 9 anos, conseguir denunciar o caso à polícia. Para isso, a criança gravou conversas em que o acusado confessa os crimes.

De acordo com a Polícia Civil, foi feita denúncia anônima sobre o caso na última semana e o arquivo do áudio, gravado pela vítima, foi encaminhado. No diálogo entre a criança e o idoso, foram identificadas as provas de que o acusado estuprava a criança constantemente, sendo ele uma pessoa próxima da família da vítima.

Ainda foi apurado que o agressor já tinha sido preso e condenado por estupro de vulnerável em outra cidade. Foi feito pedido de prisão temporária do acusado, que foi deferido pelo Judiciário. Nesta terça, o homem foi preso enquanto dormia em casa e não reagiu à prisão.

Foi destacado ainda pela polícia que a própria criança, não suportando mais os abusos, gravou uma conversa com o idoso em que ele confessa os crimes. O delegado responsável pelo caso ainda contou que foram mais de 3 minutos de conversa, em que o homem chega a chamar a menina de “sua mulherzinha”.

O acusado está preso pelo estupro de vulnerável e o caso segue em investigação. A cidade em que o fato ocorreu foi omitida pela reportagem, para preservar a vítima.