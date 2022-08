Idoso é espancado por jovem de 20 anos no meio da rua e precisará de cirurgia

- Publicidade -

Um jovem de 20 anos, espancou na tarde da segunda-feira (22), no meio da rua, um idoso de 85 anos, no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto (SP).

Imagens capturadas por uma câmera de segurança, registram quando o idoso caminhava na calçada e o jovem tirava um carro da garagem de uma casa.

O idoso para na calçada e o rapaz desceu do veículo e o agrediu com empurrões, chutes e socos.

Ainda nas imagens é possível ver algumas pessoas se aproximando para impedir as agressões. Neste momento, o agressor entra no carro e foge após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi socorrido e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré com fraturas no fêmur, braço e bacia.

Por conta da gravidade dos ferimentos, ele será encaminhado à Santa Casa, onde vai passar por cirurgia.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Também no interior de São Paulo, desta vez Jacareí, no final de julho deste ano, o catador de recicláveis, Claudionor Nastarino, de 73 anos, foi agredido por um homem na rua após dar ‘bom dia’ ao suspeito. A agressão foi filmada por câmeras de segurança.

O idoso sofreu ferimentos na cabeça, onde já tinha passado por cirurgia, e também nas costas.

Nas imagens, o catador olha para o suspeito e diz alguma coisa. Na sequência, o homem, que caminha pela calçada, olha para o idoso e avança em sua direção.

Com uma espécie de bastão de madeira usado em artes marciais, ele bate com o instrumento na perna do idoso, que cai. Mesmo no chão, ele dá chutes pelo corpo da vítima e tapas na cabeça do catador, que não reage.

Desorientada, a vítima senta na calçada, levanta com dificuldade, organiza os objetos no carrinho e deixa o local na direção contrária do agressor.

Os moradores se reuniram e registraram um boletim de ocorrência após a agressão. Segundo eles, o suspeito já é conhecido por ser uma pessoa agressiva.

Fonte/ Portal Yahoo.com