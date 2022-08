Idosa reage a assalto e bandido não consegue levar sua bolsa

- Publicidade -

Uma câmera de segurança flagrou um criminoso tentando roubar a bolsa de uma mulher na manhã desta quarta-feira (24) no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o suspeito, que não conseguiu roubar nada e fugiu do local.

As imagens mostram o criminoso seguindo por uma rua em um carro modelo palio vermelho. Ele estaciona em cima de uma calçada e espera a vítima passar. A mulher caminhava tranquilamente pela rua. Depois que passou pelo carro e deu as costas, o assaltante desceu do veículo e correu em direção à vítima.

O homem não conseguiu roubar nada, voltou para o carro e fugiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso e orientou sobre a importância do registro de um boletim de ocorrência, que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade policial, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site.

A Deletron atende todo o estado do Ceará a qualquer hora do dia ou da noite. O boletim também pode ser registrado no 12º Distrito Policial (12º DP), unidade que apura crimes na região. Imagens de câmeras de segurança auxiliam a investigação.

Fonte: G1