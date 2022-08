A vítima, identificada como Sônia Maria Dantas, de 81 anos, tentou passar pelo Túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, por volta das 8h30, quando a via já estava alagada. Testemunhas disseram à polícia que o carro boiou e tombou.

“Um rapaz pulou e ela chegou a segurar o pé dele, mas se assustou e soltou”, relata uma testemunha, em vídeo que circula nas redes sociais.

