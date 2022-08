Idaf comemora “Dia Nacional do Campo Limpo” em incentivo à destinação correta de embalagens de agrotóxicos

- Publicidade -

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) comemora na próxima quinta-feira, 18 de agosto, o “Dia Nacional do Campo Limpo”, criado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) e celebrado todos os anos.

A data integra o calendário nacional da instituição desde 2008. Foi criada com o objetivo de reconhecer a participação de agricultores, canais de revendas, cooperativas, fabricantes e entidades do poder público que participam da logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil, bem como celebrar os resultados alcançados com a atuação conjunta.

Em alusão ao dia, o Idaf irá realizar ações em todo o estado como blitzes educativas, palestras e atividades interativas em escolas rurais. As unidades selecionadas foram a Escola Estadual Nova Esperança e a Escola Municipal José Silveira da Costa, localizadas no município de Capixaba. Fazem parte das atividades palestras, filmes, gincanas e campeonatos com os alunos, sempre com a temática do uso correto de agrotóxicos e recolhimento de embalagens.

Ligiane Amorim, do corpo técnico do Idaf, explica que a data é importante para alertar sobre os riscos que trazem as embalagens vazias.

“O Dia Nacional de Campo Limpo é uma atividade educativa específica para tratar sobre o uso de agrotóxicos e principalmente sobre a devolução das embalagens de agrotóxicos, que, se não forem bem encaminhadas pelo produtor rural, irão contaminar o ambiente ou colocar vidas em risco”, explicou.

Fonte/ Assessoria