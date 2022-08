Iapen realiza modernização e aparelhamento do sistema penitenciário de Rio Branco

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), entregou na sede do órgão, na manhã desta quarta-feira, 24, equipamentos para modernização e aparelhamento do Sistema Penitenciário de Rio Branco.

Fruto de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, foram entregues mais de R$ 721 mil em bens. Entre os novos equipamentos, drones, HD externo, microfones, armários, webcam, microcomputadores, gaveteiros, mesas, cadeiras, scanners e datashow.

Além disso, com recursos próprios do Iapen, foram entregues impressoras de alto desempenho no valor de R$ 7,2 mil. Os itens vão integrar o patrimônio dos setores administrativos do instituto.

Para o presidente do Iapen, Glauber Feitoza, a modernização dos equipamentos é importante para o Estado. “Trata-se de uma conquista para os policiais penais e os servidores, nosso maior bem, que vão poder trabalhar com novos itens. Vai melhorar o serviço de todos os setores”, observou.

O presidente relatou que os bens foram entregues também em unidades penitenciárias do interior do Acre, e que é importante contemplar complexos e o administrativo do Estado com equipamentos e modernizações.

Fonte: Assessoria