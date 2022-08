Iapen desenvolve atividade desportiva na Unidade Moacir Prado, em Tarauacá

- Publicidade -

Com o intuito de promover a socialização de apenados, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por meio da Unidade Moacir Prado, de Tarauacá, realizou na terça-feira, 2, uma atividade social recreativa, envolvendo todos os detentos que são portariados a desempenhar atividades laborais nos distintos setores da unidade.

O evento se consistiu em um torneio de futebol ao ar livre, realizado no sítio do presídio, com o objetivo principal de proporcionar aos detentos um momento de descontração e socialização. A ação foi idealizada pela Divisão de Estabelecimentos Penais de Tarauacá (DEPTK) e cerca de 27 presos participaram da atividade.

Claudecir Souza, diretor da unidade, ressalta que a administração tem zelado pelo fiel cumprimento da pena, o que tem gerado oportunidade aos reeducandos de reconstruir seus valores. “Estas pessoas envolvidas na programação têm respondido positivamente às oportunidades concedidas, e isso vai gerando um ciclo virtuoso, benéfico. Desejamos a eles que quando retornarem para a sociedade livre, permaneçam com o mesmo afinco e interesse pela família, o trabalho e os caminhos de retidão”, afirmou o diretor.

Luciana França, coordenadora da equipe técnica responsável pela ação, explica que a prática do esporte torna-se um instrumento voltado para o bem-estar e a qualidade de vida do praticante. “Usamos a prática de esporte dentro do presídio, como uma forma de ressocialização, melhor harmonização no cárcere. Percebemos no olhar do presidiário o quanto ele se sente importante. Foi um momento muito alegre, de muita satisfação. Vemos que é importante a atividade desportiva dentro do sistema prisional”, afirma.

Assessoria