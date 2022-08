Hospital abre protocolo de morte cerebral de criança baleada

- Publicidade -

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, informou ao Metrópoles que abriu nesta segunda-feira (15/8) um protocolo de morte cerebral do menino de 3 anos que foi baleado na cabeça na capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi atingido por engano durante um tiroteio no Jardim do Cerrado I.

O crime ocorreu na noite de sábado (13/8). A polícia prendeu três homens suspeitos de praticar o crime logo em seguida. Segundo a PM, o tio do menino, que seria o alvo dos criminosos, também foi atingido com dois tiros. Os dois foram socorridos e levados para o hospital.