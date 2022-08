Hospitais de 12 cidades do Acre vão receber mais de R$ 13 milhões para melhorias na saúde

- Publicidade -

Hospitais de 12 cidades do Acre vão receber mais de R$ 13 milhões para melhorais nos serviços de saúde oferecidos pela Rede de Atenção Materna e Infantil (Rede Cegonha). A Comissão Intergestores Bipartite (CIB-AC) divulgou a liberação do recurso no Diário Oficial do Estado (DOE) da útima sexta-feira, 05 de agosto.