Homem viaja 100 km para tentar reatar namoro e acaba preso por agressão

Um homem de 23 anos foi preso após viajar cerca de 100 km até Rio do Sul, no Vale do Itajaí, para tentar reatar o namoro com a ex-namorada, de 18, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, no entanto, ele acabou agredindo a jovem e o pai dela depois da recusa dela ao pedido.

De acordo com a PM, o suspeito saiu de Blumenau em direção a cidade da vítima na noite de quarta-feira (24).

A jovem contou que estava em casa quando o ex-namorado chegou e pediu para que o relacionamento fosse retomado. Como ela deu uma resposta negativa, o homem entrou à força no imóvel do bairro Budag para agredi-la.

O pai dela escutou e foi ajudar a filha, mas acabou levando socos do ex-genro. Na sequência, ainda de acordo com o relato da jovem aos policiais, o rapaz a arrastou para fora de casa e bateu a cabeça dela contra uma janela. Durante o ataque, o agressor ameaçou pai e filha de morte.

Vizinhos perceberam a violência e seguraram o homem até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.

O g1 SC tentou contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.