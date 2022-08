Homem testa positivo para varíola dos macacos, Covid e HIV

- Publicidade -

Um italiano de 36 anos testou positivo para Covid-19, varíola dos macacos e HIV. É o primeiro caso registrado no mundo de um paciente infectado com os três vírus simultaneamente.

Segundo o jornal britânico The Independent, o homem fez uma viagem à Espanha, onde fez sexo sem proteção. Nove dias depois, o homem começou a apresentar vários sintomas como dor de garganta, febre e fadiga.

O primeiro diagnóstico positivo foi para a Covid-19. No dia seguinte, o paciente começou a apresentar marcas vermelhas pelo corpo, que pioraram com o passar dos dias.

O homem então testou positivo para a varíola dos macacos em um hospital na cidade de Palermo, na Itália. O paciente então foi rastreado para Infecções Sexualmente Transmissíveis e acabou testando positivo para HIV.

Depois de um mês internado, o homem recebeu alta e cumpre isolamento em casa.

Segundo pesquisadores da Universidade de Carania, na Itália, no caso em específico, os sintomas da Covid-19 e da varíola dos macacos podem se sobrepor, mas não há evidências de que as doenças juntas agravem a condição do paciente.