Uma perseguição terminou em um acidente na Rua Eugenio Flor, no bairro Pilarzinho, em Curitiba (PR), na tarde deste sábado (20/8). Ao ter o carro furtado na frente de casa, um trabalhador e o filho dele partiram atrás do ladrão, que bateu no veículo de um desconhecido.