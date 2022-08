Homem tem botija de gás furtada e vai parar na cadeia, saiba o motivo

- Publicidade -

Um homem identificado pelo nome de Gleison Santana Melo, 31 anos, morador da rua Rubi, bairro Wanderley Dantas, parte alta de Rio Branco a capital do Acre, foi preso em flagrante na manhã de sábado, 13, minutos depois de ter tentado contra a vida de Rodrigo Lopes de Oliveira, de 21 anos, que foi golpeado no pescoço com uma tesoura.

De acordo com informações , a vítima Rodrigo, horas antes teria furtado uma botija de gás pertencente a Gleison, que tentou recuperar o bem furtado, mas ao chegar na casa do suspeito, não encontrou o botijão que supostamente teria sido trocado por entorpecente, revoltado, Gleison que portava uma tesoura aplicou um golpe no pescoço de Rodrigo.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro, enquanto uma equipe da Polícia Militar prendeu em flagrante o acusado.