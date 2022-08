Homem quebra vidraça de supermercado e furta carnes e uísque na zona Oeste de Boa VistaUm homem quebrou a vidraça de um supermercado para furtar uísque, carnes e outros itens do local. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista.

O caso foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver que ele sai com os itens em um carrinho de supermercado (veja vídeo acima). Para quebrar a vidraça, o homem usou uma pedra.

A ação durou cerca de 15 minutos e para reunir os produtos, o homem usou um carrinho do próprio supermercado. Além disso, ele tentou furtar o caixa, mas não conseguiu furtar nenhum valor em dinheiro, pois estava trancado.

Após o furto, o homem pegou sua bicicleta e saiu empurrando, junto com o carrinho de compras, em direção a uma das ruas do bairro. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial.

Fonte: G1 RR