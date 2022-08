Homem que quebrou poltronas de avião estava bêbado e foi liberado após passar por audiência, diz PF

- Publicidade -

O passageiro que quebrou as poltronas do avião em um voo que saiu de São Paulo e aterrissou no Recife, no domingo (14), estava bêbado. A Polícia Federal, que o conteve, disse nesta terça-feira (16) que ele foi detido e liberado em audiência de custódia.

Segundo a corporação, o homem é vendedor ambulante, tem 34 anos e é natural de Coronel Fabriciano (MG). No vídeo, um tripulante aparece retirando o material quebrado de perto dele para que ninguém se machucasse.

Os outros passageiros acompanharam tudo e ficaram assustados. Alguns deles filmaram o que estava acontecendo. O voo 1556 CGH – REC, que saiu de Congonhas, em São Paulo, era operado pela Gol Linhas Aéreas.