Homem que perseguiu e matou colega a tiros em galpão do DF é preso

- Publicidade -

O ajudante de carga Thales Costa do Amaral, 25 anos, foi preso preventivamente, na tarde desta terça-feira (9/8), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é acusado de matar, com vários disparos pelas costas, o colega Diogo Reis Ferreira, 35 anos, na última quarta (3/8), O assassinato aconteceu na loja Campeão da Construção, em Taguatinga, que, segundo testemunhas, foi motivado por uma discussão de trabalho.

Segundo as investigações da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Thales estava foragido e tem antecedentes criminais pela prática de crimes violentos. Ele não entregou a arma e permaneceu calado por orientação do advogado.

Veja fotos do acusado:

As imagens mostram o assassino no momento em que efetua o disparo contra a vítima. Uma câmera mostra Thales correndo atrás de Diogo. A outra gravação mostra a vítima, que usa boné e camiseta preta, andando pelo depósito. Ele se apoia em caixas empilhadas no galpão e, por fim, cai no chão. Os outros funcionários se aproximam e ficam ao redor da vítima.

Veja as imagens do caso:

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) repassadas à 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), que investiga o caso, a vítima foi atingida por dois disparos. Um dos tiros pegou no tórax de Diogo, o outro, na perna esquerda.