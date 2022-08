Homem que matou colono na zona rural de Brasiléia tem registro por homicídio em 2004

- Publicidade -

O crime de assassinato ocorrido neste fim de semana na zona rural de Brasiléia, trás à tona registros de um caso ocorrido no ano de 2004. Sebastião Batista do Nascimento, vulgo “Tio”, tem contra ele, uma condenação de homicídio qualificado ocorrido no dia 2 de novembro de 2004, quando utilizou uma ripa para matar um homem na frente de seus familiares. O crime foi praticado por motivo fútil, motivado por uma discussão banal.

Já em 2012, o mesmo foi preso na cidade de Xapuri quando circulava pela cidade fazendo ameaças e praticando furtos, levando temor aos moradores, pois já era considerado foragido da justiça, quando teria recebido o indulto natalino e não mais voltou para prestar contas com a justiça.

Passados dois anos, já em 2014, novamente foi detido no município de Epitaciolândia pelo então, delegado Sérgio Lopes. Sebastião novamente era considerado foragido da Justiça pelo crime citado acima.

Passado oito anos, Sebastião reaparece pelo mesmo crime de homicídio, praticado no Ramal do KM 67, assassinando Gilberto Moisés Onézio, de 44 anos, um colega de trabalho a golpes de arma branca (faca).

Sebastião foi detido por populares na comunidade do Ramal Porto Carlos, sendo amarrado, linchado e por pouco não foi morto graças a chegada da guarnição da Polícia Militar e equipe da delegacia de Brasiléia.

O mesmo está sob guarda na delegacia de Brasiléia após ser liberado do hospital, onde aguarda sua melhora, podendo ser transferido para o presídio na Capital, até o pronunciamento da Justiça.

