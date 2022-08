Homem que furtou 120kg de carnes em supermercado é identificado

- Publicidade -

O homem que foi flagrado por imagens de câmeras de segurança ao furtar cerca de 120 quilos de carne em um supermercado de Eunápolis, no sul da Bahia, foi identificado. Ele é um engenheiro de 72 anos e não teve o nome divulgado.

O homem será ouvido pela Polícia Civil, em Salvador, mas a data ainda não foi informada. Segundo o advogado do engenheiro, o cliente mora na capital baiana e cometeu o crime porque sofre de cleptomania – transtorno que leva a pessoa a ter um desejo incontrolável de cometer furtos.

Não há detalhes se o homem estava na cidade a passeio ou se tem familiares em Eunápolis. Ainda de acordo com o advogado, a família do homem vai pagar pelos produtos furtados no estabelecimento do sul da Bahia, mas não falou sobre data.

Caso

O crime foi cometido no dia 3 de agosto, mas as imagens só foram divulgadas na última terça-feira (23), depois que a gerência do supermercado sentiu falta da mercadoria em uma checagem de estoque. A partir disso, os funcionários olharam as câmeras de segurança e perceberam a ação.

As imagens mostram o momento em que o homem chegou de carro e estacionou no supermercado. Um segundo homem e uma mulher também desceram do veículo e a polícia investiga se eles são comparsas do suspeito.

O homem que praticou o furto entrou no supermercado, pegou um carrinho de compras e agiu como cliente. Ele pegou 95 quilos de carne seca, 25 quilos de bacon, um fardo de papel higiênico e outro de biscoito. Sem passar por um caixa de pagamento, ele saiu pela porta de entrada do estabelecimento.

O suspeito não foi abordado por nenhum funcionário neste trajeto. As imagens mostram ainda o momento em que ele sai do supermercado. O homem guardou a mercadoria no carro e saiu do local. A gerência do estabelecimento registrou o crime na delegacia, e a polícia investiga o caso.

Fonte: G1