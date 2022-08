Homem põe fogo no carro e morre carbonizado após explosão do veículo

- Publicidade -

Na tarde da última quinta-feira, 04 de agosto, um homem morreu carbonizado na frente do Conselho Tutelar da Cidade, em Barra do Turvo, no interior de São Paulo, após o carro em que ele estava explodir.

De acordo com informações, o caso teria acontecido após uma briga familiar que resultou na esposa e no filho da vítima se abrigando na unidade do Conselho para buscar ajuda. Até o momento, porém, não há detalhes sobre o que teria motivado a ida do casal até o local.

Em algumas imagens feitas por câmeras de segurança é possível ver o homem jogando algo no motor do veículo e em seguida entrando no carro. A suspeita é de que o homem tenha provocado a explosão. A polícia investiga se se tratava de um produto inflamável.

De acordo com testemunhas, antes da explosão, o homem tentou invadir o Conselho Tutelar, sem sucesso. Ele voltou para o carro, ligou o veículo e morreu durante a explosão. Moradores tentaram apagar as chamas e retirar o homem de dentro do carro, mas o fogo se espalhou rapidamente e o homem morreu queimado.

A confusão ocorreu na Rua 21 de Março, em frente ao Conselho Tutelar, por volta das 17h da última quinta-feira, 04 de agosto.

Segundo informações, após a mulher ter saído de casa, o homem descobriu que ela estava na sede do órgão e se dirigiu ao local. Moradores que acompanharam a confusão relataram que ele aparentava estar alcoolizado.

Na hora da explosão, três pessoas estavam muito próximas ao carro e chegaram a ser atingidas por estilhaços do veículo, mas não ficaram feridas. Com o barulho e início do fogo, todos correram para tentar se abrigar.

O caso foi registrado na Delegacia de Barra do Turvo e já está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Fonte/ Portal Yahoo.com