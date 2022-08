Homem persegue e atira em crianças que tocaram campainha de sua casa por brincadeira

- Publicidade -

Um homem de 38 anos foi preso após perseguir e disparar tiros na rua para assustar crianças que haviam tocado, por “brincadeira”, a campainha de sua casa em Campo Grande, na noite deste domingo (14).

Segundo o registro da Polícia Civil, as crianças estavam caminhando com adultos por volta das 20h30 no Bairro Vila Silvia Regina. Elas estavam brincando de tocar a campainha de várias casas na rua por onde passavam, até que um morador se irritou.

Ele saiu da residência e xingou as crianças e os adultos que estavam junto. Depois, perseguiu o grupo de carro e parou próximo a eles. Sacou um revólver calibre 22 e atirou para o alto.

Assustadas, crianças e adultos correram para se proteger do homem. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito no local indicado pelo grupo.

O homem confirmou a discussão. Ele disse que perseguiu as crianças para ameaçá-las, mas negou ter efetuado os disparos.

Militares realizaram vistoria no veículo dele e encontraram a arma e 10 munições, sendo três deflagradas. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Centro).

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo.