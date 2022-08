Homem não vê a filha bebê atrás de carro e a mata atropelada ao dar ré

- Publicidade -

Uma bebê de oito meses foi atropelada pelo pai que não viu a filha quando dava ré no carro. A criança chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na manhã deste sábado (20) em Governador Jorge Teixeira (RO).

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai, um jovem de 27 anos, contou à polícia que conferiu antes de entrar no carro se a filha não estava por perto, no entanto, quando entrou no veículo, a bebê foi para atrás do carro sem que ele visse. O homem contou ainda que quando foi dar ré no carro, sentiu que passou por cima de algo.

Assim que viu a bebê, entrou em desespero, chamou a esposa e foi para o hospital com a criança, mas quando chegou ao local a vítima não apresentava mais sinais vitais. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem não foi preso em flagrante pois prestou socorro integral à vítima. O caso foi registrado como acidente de trânsito com pessoa morta e é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Rondônia Vip