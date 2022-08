Homem morre em confronto com a polícia

- Publicidade -

Uma troca de tiros terminou com um homem morto no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na noite da última sexta-feira (19). A ação envolveu policiais que faziam rondas no bairro da Gamboa. Uma submetralhadora e um carregador de calibre nove milímetros foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Militar informou que a operação teve início quando denúncias indicavam que homens armados praticavam roubos na localidade do Maragogipinho, distrito de Aratuípe. Uma guarnição foi até o local e teria sido recebida a tiros pelos suspeitos.

Os policiais trocaram tiros com os suspeitos e, após o confronto, o corpo de um homem foi encontrado. O suspeito foi socorrido para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu aos ferimentos. Ele não teve a identidade revelada.

Foram encontradas na região uma carteira com documentos e uma mochila feminina. Todo material apreendido foi apresentado à 24ª Delegacia Territorial

À frente da operação estavam equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO).

Fonte: G1 BA