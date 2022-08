Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar

A ação ocorreu após a PM ser acionada para uma ocorrência de possível roubo de celulares. O homem é suspeito de roubar quatro pessoas e ameaçar as vítimas com uma arma de fogo.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades do local do crime e encontraram o suspeito ao entrarem em uma residência abandonada. Durante a abordagem, o homem, que estava no fundo do terreno, ofereceu resistência às ordens policiais e atirou contra os agentes.